Protezione totale per 5 dispositivi: con Bitdefender sconto del 41%

Vuoi navigare online senza problemi? Allora scegli Bitdefender, il miglior antivirus per te e la tua famiglia. E c’è una buona notizia: con la promozione attualmente in corso ti porti a casa 1 anno di protezione completa per 5 dispositivi, al 41% di sconto. Il piano Total Security è infatti in offerta praticamente a metà prezzo per tutto il primo anno di utilizzo.

Che aspetti? Non aspettare: vai subito sulla pagina ufficiale della promozione e scopri tutti i vantaggi del servizio.

Bitdefender ti garantisce massima protezione su 5 dispositivi, in sconto al 41%

Se stai cercando un antivirus efficace, ma a un prezzo conveniente allora Bitdefender fa proprio al caso tuo. Si tratta di uno strumento che garantisce una protezione su più livelli, oltre ad essere indicato per una vasta selezione di dispositivi Windows, Android, MacOS e iOS, siano essi smartphone, tablet o computer.

Potrai dire addio a virus, malware, adware e ransomware, ma anche a truffe online e phishing. Bitdefender è in grado di rilevare tutte le principali minacce online, formando uno scudo pressoché impenetrabile.

Ti protegge anche da portali che possono sottrarre dati finanziari e informazioni personali, rilevandoli e bloccandoli prima che possa rappresentare un pericolo. Questo è un aiuto in più anche per transazioni e home banking, tutelandoti anche da eventuali frodi.

In più, è leggero e non rallenterà in alcun modo il tuo dispositivo. Anzi, grazie alla sua modalità da gioco, cinema e lavoro, nessuno potrà disturbare le tue attività con finestre pop-up o richieste indesiderate. Ti aiuta anche regolando le impostazioni grafiche e mettendo momentaneamente in standby alcune attività in background non fondamentali in quel momento.

Ma torniamo all’offerta in corso. Il piano Total Securty di Bitdefender è momentaneamente in sconto del 41%. Un anno di protezione fino a 5 dispositivi a soli 49,99€. E se vuoi, puoi aggiungere anche la VPN Premium al 50% del prezzo di listino. Non lasciartela scappare!