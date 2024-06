Protocolli di sicurezza nelle VPN: confronto tra OpenVPN, IKEv2 e WireGuard

Protocolli di sicurezza nelle VPN: qual è quello migliore? In questo articolo, mettiamo a confronto OpenVPN, IKEv2 e WireGuard per farti capire cosa fa ognuno di essi e scegliere il migliore. Infine, ti parleremo di uno dei migliori servizi VPN in questo momento.

Protocolli di sicurezza: IKEv2, OpenVPN, e WireGuard a confronto

OpenVPN è il veterano del gruppo. È robusto e versatile, supportato da una vasta gamma di sistemi operativi. Consente la configurazione tramite file di controllo ed è open-source. Naturalmente, la configurazione può essere complessa, ma una volta settato, resterai colpito dalla sua affidabilità.

IKEv2 (Internet Key Exchange version 2) offre velocità e stabilità, due caratteristiche imprescindibili per chiunque sia stufo di vedere quel maledetto cerchio del buffering. Questo protocollo è particolarmente potente nel cambio di rete (per esempio, tra Wi-Fi e dati mobili), il che lo rende perfetto per gli utenti high-tech sempre in movimento. Tuttavia, non è open-source, quindi non sei davvero al 100% al sicuro.

WireGuard è l’ultimo arrivato. È ultrarapido e tanto efficiente che potresti pensare di aver acceso i motori della tua connessione. La sua semplicità potrebbe far sorridere perfino un programmatore esperto, ma attenzione! La sua giovane età significa che potrebbe non avere il supporto ampio che vorresti.

Adesso conosci di più su questi protocolli, che ti può tornare utile quando scegli una VPN. A tal proposito, vogliamo parlarti di Surfshark, uno dei migliori servizi per qualità/prezzo. Il piano Starter costa soltanto 2,19 €/mese (sconto dell’86%). L’abbonamento è per 27 mesi, di cui 3 mesi sono gratuiti. Tra le funzionalità, il blocco degli annunci e dei pop-up di cookie. Non preoccuparti: Surfshark usa tutti e tre i protocolli di sicurezza.