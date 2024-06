Protocollo L2TP/IPSec nelle VPN: funzionamento, pro e contro

Ogni VPN utilizza uno specifico protocollo per regolare il trasferimento dei dati tra il dispositivo dell’utente e il server VPN. La scelta di tale protocollo influenza sia la sicurezza della trasmissione che la velocità della connessione. Diverse VPN permettono all’utente di scegliere il protocollo da utilizzare, per adeguare le prestazioni della rete.

Uno dei più noti protocolli VPN si chiama L2TTP (Layer 2 Tunneling Protocol) e utilizza il sistema IPSec per la cifratura. Per questo motivo, tale protocollo viene spesso indicato come L2TP/IPSec. Questa soluzione è compatibile con tutte le piattaforme.

Si tratta, però, di uno standard con qualche anno di troppo sulle spalle. Di conseguenza, le migliori VPN sul mercato seguono oggi altre opzioni per la scelta del protocollo.

L2TP/IPSec: vantaggi e svantaggi del protocollo VPN

L2TP/IPSec, compatibile con tutte le piattaforme, utilizza una cifratura a 256 bit ed è in grado di garantire uno scambio dati molto veloce, risultando ideale per il trasferimento di file di grandi dimensioni e per lo streaming, sotto rete VPN. Il protocollo in questione, però, ha diversi svantaggi che, per molti utenti, risultano essere sensibilmente più rilevanti dei vantaggi.

Si tratta, infatti, di uno standard obsoleto e oramai inferiore, rispetto alle soluzioni più diffuse, per quanto riguarda la sicurezza. Da notare, inoltre, che L2TP/IPSec, pur garantendo ottime prestazioni in termini di velocità di connessione, richiede molte risorse di sistema, creando qualche problema ai dispositivi meno prestanti.

Per questo motivo, per realizzare una connessione VPN conviene scegliere altri protocolli, come OpenVPN.