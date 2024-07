Protocollo NordLynx: cosa offre in termini di velocità e sicurezza nelle VPN

Una buona VPN può essere un’ottima soluzione per assicurarti una connessione dati veloce e sicura. Ovviamente, come normale che sia, sul mercato ce ne sono davvero tante. Scegliere quella da installare sui tuoi dispositivi in base al prezzo può non essere la scelta migliore. Ad esempio, grazie al protocollo NordLynx avresti prestazioni fulminee senza rinunciare alla protezione. Dove trovarlo e come sfruttarlo? Semplice, acquista ora NordVPN in offerta speciale.

Grazie a questa soluzione hai a tua disposizione questo protocollo basato su WireGuard, speciale per velocità, sicurezza e privacy. Il segreto sta proprio nell’architettura WireGuard che lo rende uno dei protocolli con le prestazioni più veloci di qualsiasi altro protocollo. Ecco come spiega NordVPN il vantaggio di sfruttare NordLynx:

Basandoci sui risultati di questi test approfonditi sulla velocità, possiamo affermare che le velocità di download e upload raggiunte con NordLynx possono arrivare a essere persino doppie rispetto a quelle ottenute con OpenVPN e IKEv2. Questo accade quando la distanza tra il server VPN e il server di contenuti non è superiore a qualche migliaio di chilometri.

Protocollo NordLynx: un ottimo vantaggio per la tua VPN

La maggior parte delle VPN in commercio garantisce prestazioni elevate in quanto a velocità e stabilità di connessione. Questo perché i server forniscono una larghezza di banda illimitata. Aggiungendoci anche il protocollo NordLynx raggiungi prestazioni ancora maggiori. Cosa stai aspettando? Acquista ora NordVPN in offerta speciale.

Oltre a tutto questo hai anche Threat Protection inclusa. Si tratta di una funzionalità che integra tre sistemi di protezione eccellenti che completano la tua protezione. Infatti, hai un anti-malware contro virus da email e file. Inoltre, hai un anti-tracker che blocca il monitoraggio online da parte di tracker e aziende. Infine hai un ad-blocker che nasconde pubblicità, banner e pop-up fastidiosi in app e pagine web.