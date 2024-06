Protocollo PPTP per le VPN: perché evitarlo nonostante la sua velocità

Il protocollo PPTP (Point to Point Tunneling) è stato, in passato, un vero e proprio punto di riferimento del settore delle VPN. Si tratta, infatti, del primo protocollo VPN disponibile su vasta scala, essendo stato creato nel 1999.

Questo protocollo è stato sviluppato con l’obiettivo di garantire una connessione VPN tra dispositivo e server anche in contesti in cui le prestazioni della rete sono limitate (cosa molto frequente in passato). Sui sistemi moderni, il protocollo PPTP riesce, quindi, a offrire prestazioni eccellenti, con una velocità sempre elevata.

Nonostante quest’aspetto (sicuramente positivo), molte VPN hanno eliminato il supporto a PPTP per questioni legate alla sicurezza. Il protocollo, da questo punto di vista, è oramai obsoleto e non è in grado di garantire prestazioni soddisfacenti.

Le VPN migliori, come NordVPN, utilizzando protocolli (come OpenVPN) in grado di garantire velocità elevata e tanta sicurezza, colmando le lacune di PPTP. Per usare NordVPN è possibile attivare il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Il costo è di 3,39 euro al mese.

Protocollo PPTP: perché è meglio non usarlo per le VPN

La scelta di non usare il protocollo PPTP è legata a doppio filo a un problema di sicurezza. Le prestazioni, in termini di velocità di connessione, sono ottime ma il trasferimento dei dati, dal dispositivo dell’utente al server VPN, non può contare su requisiti di sicurezza molto elevati.

Per questo motivo, PPTP è oggi utilizzato quasi esclusivamente per operazioni semplici come lo streaming video e l’aggiramento dei blocchi geografici, per accedere a siti e servizi web non disponibili nel Paese di connessione. Per ottenere il massimo della sicurezza è meglio cercare altre soluzioni.

