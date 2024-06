Protocollo TCP vs UDP nelle VPN: quale scegliere per prestazioni ottimali

Cerchi prestazioni ottimali con una VPN? Molto importante è la scelta del protocollo che determina maggiore velocità o più sicurezza. Quindi, meglio il protocollo TCP o il protocollo UPD per avere il massimo delle prestazioni quando i tuoi dispositivi sono connessi online? Gli esperti di CyberghostVPN hanno risposto in modo molto esaustivo a questa domanda. Oggi attivi CybershostVPN in offerta speciale!

Il protocollo TCP è un protocollo maggiormente orientato alla connessione. In altre parole, assicura un trasferimento delle informazioni e dei dati accurato e preciso. Proprio per questo, pur essendo molto affidabile, è anche particolarmente pesante. Questo perché utilizza una maggiore larghezza di banda.

Di contro, il protocollo UDP è più veloce e quindi assicura prestazioni ottimali se si cerca la velocità. La pecca è che è meno affidabile del protocollo TCP. Non imposta una connessione prima della trasmissione dei dati e non controlla gli orrori o la conferma della consegna. Tale protocollo su una VPN è perfetto per chi cerca trasmissioni a velocità elevate come giochi online, streaming e chiamate audio/video.

Protocollo TCP e UDP: quale utilizzare con la tua VPN

In sintesi possiamo quindi dire che il protocollo TCP è da scegliere se cerchi prestazioni ottimali in quanto ad accuratezza e precisione nel trasferimento di dati e informazioni. Invece, il protocollo UDP è perfetto se cerchi prestazioni ottimali nelle trasmissioni ad alta velocità.

Grazie a questa soluzione puoi facilmente optare per uno o per l'altro protocollo tramite la sua app multi-device, leggera e molto intuitiva. Nondimeno, devi sapere che i server di Cyberghost VPN forniscono una larghezza di banda illimitata ovunque tu sia. Questo garantisce prestazioni sempre ottimali per connessioni stabili, veloci e ottimizzate. A questo si aggiunge la sicurezza fornita dalla crittografia AES-256 Bit delle tue informazioni.