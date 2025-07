Proton Authenticator, l'alternativa gratuita a Google e Microsoft

A pochi giorni dal lancio di Lumo, il chatbot AI che non ficca il naso dove non dovrebbe, Proton continua la sua crociata contro la sorveglianza digitale con un’arma che tutti usiamo ogni giorno: l’autenticazione a due fattori. L’azienda svizzera, infatti, ha appena lanciato Proton Authenticator, un’app gratuita, open source e crittografata end-to-end che funziona su tutti i dispositivi.

Nuovo authenticator di Proton: privacy totale, zero costi

Nel comunicato stampa Proton non è andata troppo per il sottile, e punta il dito contro Google e Microsoft per le loro pratiche scorrette nella raccolta dei dati degli utenti. Ma il colpo più duro è rivolto a Microsoft. L’azienda la accusa di aver limitato di proposito le funzionalità dell’app Proton Pass su Android, rimuovendo la gestione delle password all’interno di Authenticator. Secondo Proton, l’obiettivo era spingere gli utenti a utilizzare il browser Edge.

Come funziona Proton Authenticator?

Funziona con o senza account Proton, è completamente gratuito, non ha pubblicità e il codice è open source per chi vuole verificare cosa fa esattamente. L’app sincronizza i codici su tutti i dispositivi (iOS, Android, Windows, macOS, Linux), funziona offline, permette backup automatici e persino genera il codice che verrà dopo quello attuale.

Potrebbe sembrare eccessivo crittografare end-to-end dei codici che cambiano ogni 30 secondi, ma Proton ha ragione. I codici 2FA rivelano quali servizi si usano, quando si usano, con quale frequenza. Sono metadati preziosi per costruire un profilo comportamentale dettagliato.

Con Proton Authenticator, nemmeno Proton può vedere i codici. È una vera rarità in un mondo dove ogni dato viene monetizzato. Con Proton Mail, Proton Drive, Proton VPN, Proton Calendar, il chatbot Lumo e ora Proton Authenticator, l’azienda svizzera sta costruendo un ecosistema completo per chi vuole dire addio alla sorveglianza digitale.