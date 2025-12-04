 Proton Sheets è la nuova alternativa a Excel e Fogli Google
Proton Drive accoglie Proton Sheets: sicurezza senza compromessi, crittografia end-to-end, importazione diretta da Excel e Fogli Google.
Proton

Un nuovo strumento entra a far parte della suite Proton Drive sempre più ricca: si tratta di Proton Sheets. Come si può intuire già dal nome è dedicato ai fogli di calcolo. Forse non riuscirà a rubare in breve tempo market share ad alternative ben più note e affermate come Excel e Fogli Google, ma ha sicuramente un asso nella manica, un’attenzione particolare a sicurezza e privacy. Ecco quanto si legge nel post di annuncio.

La maggior parte delle persone utilizza fogli di calcolo creati dalle Big Tech, aziende il cui modello di business si basa sulla monetizzazione dei dati … Progettano i loro prodotti per garantire l’accesso alle informazioni.

Fogli di calcolo davvero privati con Proton Sheets

Integra infatti di default la crittografia end-to-end, senza costi aggiuntivi, così da garantire che nessuna informazione possa essere intercettata o consultata senza il permesso dell’utente, inclusi i nomi dei file. La software house ci tiene a precisare che, come gli altri tool del pacchetto, è conforme alle severe norme svizzere sul trattamento dei dati. È lo stesso approccio già adottato lo scorso anno con il lancio di Proton Docs.

L’interfaccia è quella tipica di un editor per i fogli di calcolo, come mostra lo screenshot qui sotto. Ha in dotazione funzionalità per generare grafici, creare formule, collaborare in tempo reale e assegnare o revocare autorizzazioni. C’è anche il supporto a importazione ed esportazione di CSV e XLS e non manca la compatibilità con tutti i dispositivi, desktop e mobile.

Proton Sheets è la novità di Proton Drive

Quanto costa e cosa include Proton Drive? C’è la versione Free con 5 GB di spazio e accesso a cloud storage e gestione dei documenti con Docs e Sheets. In alternativa, le formule Plus (4,99 euro al mese) e Unlimited (12,99 euro al mese) aggiungono la casella Mail, VPN per la navigazione anonima e Password Manager per le credenziali.

Fonte: Proton

Pubblicato il 4 dic 2025

