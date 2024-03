Prova Adobe Premier Pro GRATIS per 7 giorni

GRATIS per 7 giorni: questa è l’occasione per entrare nel mondo di Adobe Premiere Pro, software di riferimento per il video editing che trasforma ogni progetto in un’opera d’arte. Avrai nelle mani il potere di modellare i tuoi video con precisione chirurgica, arricchirli con transizioni fluide e effetti visivi mozzafiato, affinando ogni dettaglio cromatico. L’audio diventa una sinfonia perfetta, mentre i titoli animati daranno vita alle tue narrazioni.

Successivamente, per soli 26,64 € al mese, accederai a un set completo di strumenti per dare forma alla tua visione creativa. Adobe Premiere Pro è il partner creativo che comprende e anticipa le tue esigenze.

Adobe Premier Pro GRATIS per 7 giorni: IA al tuo servizio

Con funzioni intelligenti come la corrispondenza colore e l’attenuamento automatico, Adobe Premiere Pro riduce i tempi morti, così ti concentrerai sull’essenza della creatività. La modifica basata su testo accelera il montaggio, consentendoti di trascrivere automaticamente il dialogo, selezionare parti di testo per aggiungere clip alla timeline e rifinire il tuo lavoro con la stessa facilità con cui modificheresti un documento.

Potrai anche eliminare le pause superflue e gli intercalari con strumenti di editing avanzati che garantiscono una precisione millimetrica. L’editing a tre punti e le timeline sovrapposte semplificano l’inserimento di clip, mentre gli strumenti di taglio ti permettono di scorrere e slittare i punti di montaggio per ottenere la sequenza desiderata con rapidità e precisione.

Scegli tra una vasta gamma di transizioni ed effetti video predefiniti o personalizza i modelli professionali per ottenere risultati unici. Adobe Premiere Pro ti offre la libertà di esprimerti senza limiti, trasformando ogni idea in realtà visiva.

GRATIS per 7 giorni, potrai sperimentare la versione completa di Adobe Premiere Pro e scoprire come può elevare il tuo storytelling a nuovi livelli di eccellenza. Non è solo un test, è l’inizio di un viaggio creativo senza precedenti.