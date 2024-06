Prova Apple Arcade gratis per 3 mesi in questo modo

Uno dei passatempi preferiti da vecchie e nuove generazioni è il gaming. Rispetto a qualche anno fa, c’è però una differenzia sostanziale: se prima il punto di riferimento era l’ingombrante console per videogiochi, oggi sempre più persone scelgono di giocare con il proprio smartphone.

Da qui la nascita di numerosi servizi streaming per soddisfare la crescente domanda. Tra i migliori si annovera Apple Arcade, forte di un catalogo da oltre 200 titoli, in continuo aggiornamento, senza pubblicità né acquisti in-app: se scegli di provarlo, devi sapere che puoi usufruire di un periodo di prova della durata di tre mesi.

Come provare Apple Arcade gratis per 3 mesi

Per ottenere 3 mesi di Apple Arcade gratis occorre acquistare un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. Durante il periodo di prova, possono accedere al servizio fino a sei membri della propria famiglia.

Tra i titoli più interessanti dell’ultimo periodo presenti in catalogo segnaliamo Angry Birds Reloaded, Bloons TD 6+, Snaeaky Sasquatch, Cypher 007, Solitaire (by MobilityWare), Stardew Valley, TMNT Splintered Fate, Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat, What the Car? Samba de Amigo: Party-To-Go e NBA 2K24 Arcade Edition.

Questa invece la procedura per riscattare i tre mesi gratuiti di Apple Arcade:

Accendi il nuovo dispositivo Apple. Effettua l’accesso al tuo ID Apple. Apri l’App Store. Seleziona Apple Arcade. Fai clic su Riscatta 3 mesi gratis nel banner dell’offerta.

L’offerta dovrebbe comparire pochi istanti dopo l’apertura dell’applicazione Apple Arcade. In caso contrario, assicurati che sul dispositivo in uso sia installata l’ultima versione di iOS, iPadOS, tvOS o macOS.

Per riscattare la tua offerta vai dunque su questa pagina di Apple Arcade: dopo l’acquisto del nuovo dispositivo, hai tempo fino a 90 giorni.