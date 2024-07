Prova Apple TV+ gratis per 3 mesi con uno di questi dispositivi

Se trovi ripetitivo il catalogo della tua piattaforma streaming e vorresti serie o film di maggiore qualità, ti segnaliamo il servizio Apple TV+, in grado di sfornare ogni mese serie televisive e pellicole importanti. Inoltre, grazie all’offerta in corso, puoi provare Apple TV+ gratis per 3 mesi se acquisti un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV.

Valida fino al 30 giugno 2025, l’offerta non è disponibile se hai già un abbonamento ad Apple TV+ né è cumulabile con Apple One o altre prove gratuite. Inoltre, deve essere attivata entro tre mesi dalla prima configurazione del nuovo dispositivo: questo significa che se l’acquisto di uno dei dispositivi elencati qui sopra risale a più di 90 giorni fa, non puoi più beneficiarne.

Come provare Apple TV+ gratis per 3 mesi

Per avere la possibilità di provare Apple TV+ gratis per 3 mesi prima di tutto assicurati di acquistare o aver acquistato di recente un iPhone, un iPad, un Mac o una nuova Apple TV. Per far sì che siano idonei, devono essere in grado di aggiornarsi all’ultima versione del sistema operativo di iOS, iPadOS, macOS o tvOS, a seconda del dispositivo acquistato.

La procedura del riscatto è molto semplice. Tutto quello che devi fare è:

Accendere il nuovo dispositivo. Effettuare l’accesso al tuo ID Apple. Aprire l’app Apple TV (presente di default sul tuo device Apple). Attendere la comparsa del banner della promozione. Attivare i tre mesi gratuiti.

Al termine del periodo di prova, l’abbonamento ad Apple TV+ si rinnoverà a 9,99 euro al mese. Volendo, puoi sempre disdire il rinnovo automatico senza costi aggiuntivi, anche al termine della prova gratuita.

A questa pagina di Apple TV+ puoi invece riscattare la tua offerta.