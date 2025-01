Prova gratis pCloud Pass Premium per 30 giorni su tutti i dispositivi

Tra le piattaforme di cloud storage più note c’è sicuramente pCloud che offre l’accesso a un servizio molto competitivo sia per la sicurezza e le funzionalità disponibili che per il prezzo dei piani individuali e a vita. In occasione della recente Giornata della protezione dei dati (Giornata della privacy) pCloud ha previsto la prova gratuita per 30 giorni di pCloud Pass Premium. Uno strumento completo ed efficace per migliorare la gestione delle password nel modo più sicuro possibile.

Come funziona pCloud Pass Premium

pCloud Pass Premium è il password manager con il quale proteggere le credenziali d’accesso a tutti i siti e portali online, archiviandole in un unico posto sicuro senza doverle ricordare e inserire ogni volta. Tra le funzionalità disponibili in pCloud Pass Premium c’è la crittografia delle password salvate, il salvataggio dei dettagli delle carte di pagamento e anche il salvataggio crittografato delle note salvate su ogni dispositivo. Inoltre è possibile creare password uniche e complesse per ciascun account senza avere la preoccupazione di doverle ricordare.

Tra gli aspetti interessanti di pCloud Pass Premium c’è anche la possibilità di importare tutte le password dai principali browser (come Opera, Google Chrome, Microsoft Edge) e altri password manager (Dashlane, Dropbox Password, NordPass). È anche possibile condividere le password e le informazioni personali mantenendo sempre alta la sicurezza.

Con questo password manager la navigazione e l’accesso online sono molto più veloci e sicuri. È possibile in qualsiasi momento cercare le credenziali d’accesso all’interno del proprio archivio, sfruttare la compilazione automatica senza dover inserire né l’username né la password e impostare l’accesso al proprio archivio tramite riconoscimento biometrico (impronta digitale o FaceID).

Queste sono solamente alcune delle funzionalità incluse in pCloud Pass Premium che è possibile provare gratuitamente per 30 giorni su qualsiasi dispositivo, sfruttandone le potenzialità su un numero illimitato di device.