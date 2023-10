Prova gratis ScanSoft: da documenti cartacei ad archivio digitale

Prova gratis ScanSoft! Grazie a questo servizio, disponibile per PC, tablet e smartphone, trasformi i tuoi documenti cartacei in un archivio digitale disponibile in cloud e al sicuro. Il suo processo di digitalizzazione è efficace e veloce, in modo da garantirti risultati sempre perfetti. Salvati in un formato non modificabile, preserveranno l’integrità e ne precluderanno la manomissione.

In questo modo scegli di semplificare la gestione del tuo archivio rendendo ogni documento facilmente identificabile tramite il processo di indicizzazione. Inoltre, ottieni molto più spazio fisico prima occupato dai faldoni. Tra l’altro, grazie al servizio di consultazione online, puoi accedere in modo sicuro ai tuoi file da qualsiasi parte del mondo e con qualsiasi dispositivo. Tutto questo lo provi gratuitamente.

ScanSoft: la soluzione perfetta per i tuoi documenti da digitalizzare

Basta carta, spazio e tempo a cercare documenti cartacei che rischiano di rovinarsi e di perdersi. Con ScanSoft trasformi tutto in un potente archivio digitale indicizzato, facile da recuperare e sicuro. Attiva ora la tua prova gratuita! Non lasciarti scappare questa occasione. Immagina di poter trovare in un attimo un documento tra milioni di altri documenti in un attimo.

Oggi tutto questo è realtà grazie a questa soluzione semplice, immediata e potente. I servizi inclusi sono molto validi, te li elenchiamo qui di seguito in modo che tu possa valutare ogni singola potenzialità di questa soluzione eccellente:

archiviazione ottica che scansiona e informatizza ogni tuo documento;

che scansiona e informatizza ogni tuo documento; conservazione digitale che mantiene la validità giuridica dei documenti digitali;

che mantiene la validità giuridica dei documenti digitali; indicizzazione che organizza e cataloga il tuo archivio digitale;

che organizza e cataloga il tuo archivio digitale; stoccaggio documenti che libera spazio e affida il cartaceo al magazzino ScanSoft;

che libera spazio e affida il cartaceo al magazzino ScanSoft; triturazione certificata che elimina definitivamente le copie cartacee obsolete;

che elimina definitivamente le copie cartacee obsolete; piattaforma di gestione che garantisce l’accesso al tuo archivio 24 ore su 24 in cloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.