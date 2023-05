Prova Internxt gratis: protegge i tuoi dati nel cloud

Nei tempi moderni, una quantità significativa dei dati preziosi viene archiviata su dispositivi elettronici, inclusi file relativi al lavoro, e-mail e fotografie personali.

Il mantenimento di contenuti importanti, siano essi legati al lavoro o di valore sentimentale, è una priorità assoluta. Tuttavia, i supporti fisici tradizionali non sono più adatti a questo proposito.

L’archiviazione di file su chiavette USB o dischi rigidi esterni a scopo di archiviazione comporta rischi significativi.

Sebbene i guasti tecnici siano una possibilità, esiste anche la possibilità di perdita di dati o addirittura di furto.

L’uso di tecnologie moderne, come l’archiviazione cloud crittografata, fornisce un ambiente sicuro che elimina efficacemente qualsiasi potenziale rischio.

Ecco perché devi affidarti a Internxt, uno dei migliori servizi attualmente disponibili in questo settore.

Protezione dei dati con crittografia: ecco cosa offre Internxt

Mentre la tecnologia cloud è diventata una presenza familiare, la vera caratteristica distintiva risiede nella crittografia accennata in precedenza.

Questa soluzione salvaguarda efficacemente i file da accessi non autorizzati, rendendo i dati illeggibili a chiunque non disponga delle necessarie autorizzazioni e impedendo l’accesso a occhi indiscreti.

Quando si tratta di salvaguardare i tuoi preziosi file, Internxt è senza dubbio la soluzione ottimale. Questo fornitore di servizi offre funzionalità complete che garantiscono la protezione e la sicurezza delle tue informazioni nel modo più eccezionale.

La tecnologia utilizzata è nota come crittografia end-to-end AES-256. Per chiarire, anche la piattaforma e i suoi amministratori non sono in grado di accedere ai file archiviati al suo interno per via di questo metodo altamente sicuro.

Inoltre, l’intera struttura di Internxt è open source e disponibile gratuitamente. Questo serve come testimonianza dell’impegno del fornitore verso non solo l’efficienza ma anche la trasparenza.

A seconda delle esigenze dell’utente, la piattaforma offre una gamma di opzioni di abbonamento personalizzate per adattarsi a diversi scenari.

Le persone singole possono optare per il piano da 20 GB, che è sufficiente per le loro esigenze. Questo piano è disponibile a un costo annuale di 10,68 euro.

Al contrario, le aziende o gli ambienti di lavoro più grandi potrebbero trovare essenziale l’abbonamento da 2 TB. Il prezzo per questo piano è di 107,88 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.