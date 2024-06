Prova Qonto: il conto business per professionisti e PMI è in promo

È il momento giusto per puntare su Qonto, il servizio che mette a disposizione un conto business online, ricco di funzionalità e in grado di adattarsi alle esigenze dei liberi professionisti e delle piccole e medie imprese. In via promozionale, infatti, è possibile aprire Qonto beneficiando di uno sconto sul costo del servizio. Basta utilizzare, infatti, il codice PERFX3, da inserire in fase di apertura.

Tale codice garantisce la possibilità di sfruttare 2 mesi gratis di abbonamento. Il bonus è valido per i piani Basic e Smart per liberi professionisti e per il piano Essential per le PMI. In alternativa, è possibile ottenere 58 euro di sconto sul piano annuale, con addebito dopo 1 mese di prova gratuita. Per scegliere la versione del conto business su cui puntare e richiederne l’apertura è sufficiente visitare il sito ufficiale di Qonto, tramite il box qui di sotto.

Nuovo conto business: la scelta più conveniente è Qonto

Qonto è la soluzione giusta per accedere a un conto corrente business completo e conveniente, con strumenti di pagamento e di gestione finanziaria e contabile integrati nel servizio. Il punto di forza di Qonto è la possibilità di personalizzazione dell’offerta.

L’istituto, infatti, propone diversi piani in abbonamento (specifici per liberi professionisti e aziende) che consentono di individuare l‘opzione giusta sulla base delle necessità specifiche della propria attività. In più, Qonto garantisce uno sconto sul costo complessivo del conto business per gli utenti che optano per il piano annuale (il risparmio arriva al 20%).

Tutte le versioni di Qonto hanno una carta One Mastercard. Le versioni più complete possono accedere a un numero illimitato di carte virtuali. C’è sempre, inoltre, la possibilità di sfruttare un pacchetto di bonifici e addebiti diretti senza costi ogni mese. Con i piani più completi, c’è anche la possibilità di accedere a sotto-conti dedicati.

Qonto è disponibile in prova gratuita senza vincoli. Inserendo il codice PERFX3 è possibile, inoltre, ottenere bonus aggiuntivi come 2 mesi (invece di 1) di prova gratuita oppure uno sconto sul piano annuale fino a 58 euro, dopo la prova gratuita. I dettagli sono disponibili di seguito.