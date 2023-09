Prova Sky WiFi: 24,90€ al mese e costo di attivazione quasi dimezzato

Desideri avere una connessione internet rapida, affidabile e sicura per la tua abitazione? In tal caso, ti invitiamo a cogliere l’opportunità offerta da Sky Wifi, la fibra di Sky che ti garantisce il massimo della rete a un prezzo senza eguali.

Attualmente, Sky Wifi è disponibile senza alcun vincolo a 24,90 euro al mese e con costo di attivazione a 29 euro anziché 49 euro.

Inoltre, hai la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e, se sei già un cliente Sky, puoi usufruire di offerte esclusive a te dedicate.

Passa OGGI STESSO alla fibra di Sky

Sky WiFi: tutti vantaggi della rete fissa di Sky

Con Sky Wifi, è possibile navigare in rete, guardare in streaming i tuoi programmi preferiti, caricare contenuti online e comunicare con gli amici senza interruzioni, anche in presenza di numerosi dispositivi contemporaneamente connessi.

Inoltre, con lo Sky Wifi Hub, un modem-router smart in grado di individuare il segnale migliore, è possibile personalizzare la tua rete wifi tramite l’app Sky Wifi e proteggere i tuoi dati da eventuali rischi.

Hai a disposizione una rete super ottimizzata per fare qualsiasi cosa tu voglia: streaming, gaming online, tutto.

La connessione è a bassissima latenza, quindi sempre al top delle prestazioni. Non perdere l’occasione: controlla se la tua zona è coperta e attiva Sky Wifi in pochi passi.

Con Sky Wifi hai la rete fissa più veloce d’Italia, premiata da Ookla per la seconda volta di fila.

Passa OGGI STESSO alla fibra di Sky