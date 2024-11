PS VR2 a 399€: la BOMBA del Black Friday su Amazon (-250€)

Ecco l’offerta del Black Friday che gli appassionati di gaming stavano aspettando: i 250 euro di sconto su PS VR2, il visore per la realtà virtuale di PS5. La versione in bundle con il gioco Horizon Call of the Mountain è in offerta su Amazon e la puoi acquistare al prezzo di soli 399 euro (non sappiamo per quanto tempo).

Super offerta Amazon sul visore PS VR2

Con supporto alla risoluzione 4K e alla modalità HDR, si collega alla console PlayStation 5 e ha in dotazione i controller PlayStation VR2 Sense. Ha in dotazione due schermi OLED da 2000×2040 pixel e un sistema di tracciamento oculare intelligente per esprimerti con gli altri giocatori in modi nuovi e realistici, simulando le risposte emotive del tuo avatar in gioco. Inoltre, produce lievi e reattive vibrazioni attraverso un motore incorporato, creando un elemento tattile unico, ad esempio per una freccia che ti fischia vicino alla testa o la spinta di un veicolo in corsa. Per saperne di più, dai uno sguardo alla scheda completa.

In questo momento, fino all’esaurimento delle unità in promozione, il bundle di PS VR2 con il gioco Horizon Call of the Mountain è in sconto di 250 euro e può essere acquistato al prezzo di soli 399 euro (invece di 649 euro), il minimo storico da quando è in vendita. La spesa è la stessa per l’edizione standalone, quella senza il titolo.

È venduto e spedito direttamente da Amazon, senza passare da intermediari, ha la disponibilità immediata ed è prevista la consegna gratuita già entro domani se lo ordini subito. Come anticipato, è una delle migliori offerte proposte in questo inizio della Settimana del Black Friday sull’e-commerce.