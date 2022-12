PS5: il bundle è disponibile su Unieuro (update)

Grande giornata per chi desidera acquistare PS5: segnaliamo un nuovo bundle al momento disponibile su Unieuro. A breve tutti i dettagli.

Bundle di Natale per PS5: eccolo su Unieuro

Nel pacchetto sono inclusi la console in versione Standard Edition (quella con il lettore ottico per i dischi) e tre giochi: stiamo parlando del recente God of War Ragnarok da molti ritenuto il miglior titolo dell’anno, dall’immancabile Spider-Man Miles Morales e dall’action Horizon Forbidden West. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Il bundle è in vendita al prezzo di 699 euro con uno sconto dell’8% rispetto al listino.

Aggiornamento: come prevedibile, è sold out. Puoi però trovare il bundle con la Digital Edition e God of War Ragnarok in vendita su eBay a 519 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.