PS5 su Mediaworld oggi, 25 agosto, ore 15: link e tutti i dettagli

Le notizie delle ultime ore sono chiare: acquistare una PS5 continuerà ad essere cosa complessa ancora per molti mesi in virtù dell'assenza di chip che attanaglia il mercato. Oggi, però, c'è una nuova parentesi di opportunità per chi sta cercando una PlayStation 5 Digital Edition: a partire dalle ore 15 ci sarà un nuovo “drop” su Mediaworld ed i più veloci (o fortunati) potranno far propria la console next-gen di casa Sony.

L'appuntamento è dunque chiaro e fissato: mercoledì 25 agosto, ore 15, CLICCA QUI.

PS5 Digital Edition: come acquistarla

La pagina prevede l'iscrizione a Mediaworld, dunque chiunque voglia far propria la console dovrà cliccare anzitempo sulla pagina e procedere con l'apertura dell'account. Il consiglio è di indicare fin da subito tutti i dati, compresi quelli di pagamento, poiché in fase di acquisto il tempo sarà pochissimo ed arrivare pochi secondi in ritardo potrebbe essere fatale.

La Digital Edition è accessibile oggi (ore 15 in punto!) al prezzo fisso di 399 euro.

Solitamente questi drop si concludono nel giro di pochi minuti: all'esaurimento delle unità disponibili la pagina sarà chiusa e non resterà che attendere domani, quando si aprirà una parentesi similare per la PS5 Standard Edition da 499 euro. Chiunque voglia far propria la PS5, dunque, deve iscriversi QUI ed alle 15 tornare sulla stessa pagina per mettersi in coda a dita incrociate. Questione di pochi minuti e si capirà se è questo il turno fortunato.