Sony ha lanciato la PS5 economica, ma non la puoi comprare

In chiusura dell’evento State of Play Japan organizzato da Sony è stata annunciata una PS5 Digital Edition economica. Purtroppo, sarà in vendita solo in Giappone, al prezzo di 55.000 yen (tasse incluse), al cambio poco più di 306 euro. Queste le parole del CEO Hideaki Nishino.

Per celebrare il quinto anniversario di PS5, stiamo facendo qualcosa di davvero speciale per il mercato giapponese. Stiamo lanciando per gli appassionati una PS5 che può essere giocata solo in lingua giapponese.

La PS5 Digital economica, solo in Giappone

L’impossibilità di scegliere lingue diverse dal giapponese sarà ovviamente gestita via software, come una sorta di region lock. Includerà il controller DualSense. Come si può vedere qui sotto, la confezione riporta la dicitura Console Language: Japanese only .

Perché una mossa di questo tipo, mentre in Europa e nel resto del mondo il prezzo della console è addirittura aumentato? È presto detto: Sony vuole aggredire il mercato locale, favorendo nel modo più capillare possibile la diffusione della piattaforma, ormai giunta nella sua ultima fase del ciclo vitale.

Il recente debutto di Switch 2 (che sta vendendo al di sopra delle aspettative) ha di certo contribuito. Va inoltre segnalato che Nintendo ha messo in campo un’iniziativa del tutto simile, proponendo una versione solo giapponese della sua nuova piattaforma, con uno sconto significativo.

Il monitor gaming ufficiale di PlayStation

Un’altra novità interessante annunciata durante lo State of Play Japan è quella relativa al monitor gaming da 27 pollici progettato direttamente dal team PlayStation. Ha un pannello con risoluzione 2560×1440 pixel, compatibilità per HDR e VRR, refresh rate fino a 240 Hz e un supporto con ricarica per il controller DualSense. Sul retro sono presenti due slot HDMI 2.1 e uno DisplayPort 1.4, non mancano gli altoparlanti stereo integrati ed è possibile montarlo su una staffa VESA. Arriverà negli Stati Uniti e in Giappone entro il 2026, il prezzo non è stato svelato.