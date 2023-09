PS5+FC 24: il bundle di Sony al prezzo minimo

Amazon propone oggi in preordine al prezzo minimo garantito il nuovo bundle di PS5 con FC 24, la nuova simulazione calcistica di EA SPORTS. Scegliendo di effettuare subito l’acquisto si è certi di riceverlo direttamente a casa all’uscita del 29 settembre, tra pochi giorni, con l’opportunità di risparmiare ulteriormente in caso di sconti extra da qui al lancio.

Scendi in campo con l’offerta sul bundle PS5+FC 24

Si tratta della PlayStation 5 Standard Edition, quella dotata del lettore per i titoli su disco. Nella confezione trovano poi posto anche il controller wireless ufficiale DualSense di Sony, la base su cui posizionare l’hardware, un cavo HDMI e quello di alimentazione. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Per quanto riguarda il gioco, non ha bisogno di presentazioni. È l’erede della serie FIFA, migliorato ulteriormente quest’anno con l’introduzione di novità come la tecnologia HyperMotionV per un maggiore realismo delle azioni. Per saperne di più consulta la scheda del prodotto.

Oggi il nuovo bundle di PS5 con EA SPORTS FC 24 può essere acquistato al prezzo di 499 euro, ma non sappiamo quante siano le unità disponibili: il consiglio per gli interessati è dunque quello di non perdere tempo per non correre il rischio di andare incontro a un sold out. Si tratta di un’ottima offerta, considerando come il costo da listino della console in questa versione sia 549 euro e quello del gioco 79 euro. In più, come anticipato in apertura, il preordine al prezzo minimo garantito rende l’opportunità un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con la consegna gratuita a domicilio assicurata al day one del 29 settembre. In altre parole, effettuando ora l’ordine si è certi di riceverla già entro questa settimana. Pronti a scendere in campo?

