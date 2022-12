PS5: il nuovo modello con lettore esterno è vicino

All’inizio dell’autunno abbiamo scritto su queste pagine di un primo possibile restyling in arrivo per PS5, un nuovo modello caratterizzato da un cambiamento significativo: un lettore disco esterno e removibile. Torniamo a farlo oggi, in conseguenza alla comparsa di nuove informazioni (non ufficiali) a proposito dell’unità. A riferirle è Tom Henderson di Insider Gaming.

La nuova PS5 senza lettore è alle porte?

La fonte dell’indiscrezione ha pubblicato su Twitter Un piccolo aggiornamento sulla PlayStation 5 con disco removibile: due persone mi hanno riferito che il kit di prova si trova nelle mani di alcune persone e che funziona in modo impeccabile, dovremmo saperne di più presto . Insomma, la fase di test necessaria prima di spedire l’unità sul mercato sembra procedere nel migliore dei modi, senza alcun intoppo a livello tecnico.

Small update on the PlayStation 5 that has a detachable disc drive – I've heard from two people now that the test kit is in people's hands and it "works flawlessly". We should hear more about it officially soon.https://t.co/2rzlDrjYAb — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 12, 2022

Come sempre accade in questi casi, da Sony non sono giunte conferme (né smentite) in merito al progetto. Non sappiamo nemmeno quali possano essere le tempistiche necessarie per assistere a un debutto o almeno a un eventuale annuncio.

Lanciare una PlayStation 5 di questo tipo, con lettore disco esterno, potrebbe rivelarsi una scelta azzeccata. Rappresenterebbe il giusto compromesso tra chi preferisce la Standard Edition dotata dell’unità e la Digital Edition che invece si basa esclusivamente sul download dei giochi. Inoltre, semplificherebbe notevolmente la gestione di eventuali danni al drive dovuti all’usura, consentendone la sostituzione senza dover inviare la console in assistenza.

Al momento la piattaforma continua a essere quasi introvabile, nonostante siano trascorsi ormai oltre due anni dal debutto sul mercato. Chi vuole metterne una sotto l’albero di Natale ha poche alternativa all’accettare di pagarla più di quanto previsto dal listino: in tal caso, segnaliamo il bundle con PS5+FIFA 23 in vendita su eBay.

