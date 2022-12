PS5: la situazione migliorerà nel 2023 (forse)

Il Natale è ormai alle porte e, chi ancora non ha trovato una PS5 da mettere sotto l’albero, rischia seriamente di rimanere a bocca asciutta. Le promesse fin qui formulate per aumentare i ritmi di produzione e, di conseguenza, la disponibilità della console, sono rimaste disattese. Sony torna ora sull’argomento, con l’intervento di Jim Ryan, condiviso sulle pagine del blog ufficiale giapponese.

Nel 2023, più PS5 (ma non per tutti)

Stando a quanto affermato dal CEO di Sony Interactive Entertainment, la situazione è destinata a migliorare nel corso del 2023. Una buona notizia, ma solo a metà, poiché il riferimento è esclusivamente ai territori di Asia in generale e Giappone più nello specifico.

La responsabilità dei forti rallentamenti registrati fino a oggi è in gran parte da imputare alla carenza delle componenti da impiegare nella fase di assemblaggio. Insomma, la cosiddetta crisi dei chip.

Non è dato a sapere in che modo Sony abbia intenzione di risolvere il problema, se diversificando le proprie fonti di approvvigionamento oppure introducendo nuovi modelli della piattaforma che necessitano di materiali differenti. Nessuna delle due ipotesi è da escludere.

Ricordiamo che la console è sul mercato dal novembre 2020. A memoria, nessun altro prodotto in ambito videoludico è mai stato protagonista di una dinamica simile. Oggi, nonostante il rincaro di 50 euro imposto nei mesi scorsi, le poche unità in circolazione continuano ad andare a ruba. Questo vale sia per la Standard Edition dotata di lettore ottico per i giochi sia per la Digital Edition che ne è sprovvista. Il consiglio per gli interessati è di tenere d’occhio la scheda su Amazon dedicata alla distribuzione degli inviti per l’acquisto.

Ricordiamo che, la scorsa settimana, l’azienda ha dato il via anche alla fase di preordine (su invito) per acquistare PlayStation VR2, il nuovo visore per la realtà virtuale in arrivo nel febbraio 2023 e compatibile in esclusiva con PS5.

