PS5 Pro è su Amazon: comprala in preordine prima del sold out

È attivo il preordine su Amazon per la nuova PS5 Pro. Più potente e con un quantitativo di storage raddoppiato (2 TB), la nuova versione della console integra un comparto hardware che ti permetterà di non dover più scendere a compromessi tra prestazioni e qualità quando giocherai ai tuoi titoli preferiti. Ti consigliamo di prenotare ora la tua per evitare il sold out, al prezzo minimo garantito, vale a dire che eventuali sconti prima del lancio saranno applicati in automatico.

Preordine PS5 Pro su Amazon: consegna al day one

Quali sono i miglioramenti introdotti da Sony in questa evoluzione della PlayStation 5? Innanzitutto, una GPU aggiornata GPU aggiornata con il 67% di unità computazionali in più e una memoria più veloce del 28%, per un rendering del gameplay fino al 45% più veloce e fluido. C’è poi il ray-tracing avanzato con riflessione e rifrazione della luce più dinamiche, capace di gestire l’emissione dei raggi a una velocità doppia, talvolta tripla. Infine, l’upscaling IA sfrutta una tecnologia di apprendimento automatico per offrire immagini estremamente nitide aggiungendo molti dettagli. Scopri di più nella descrizione completa.

C’è qualche cambiamento anche per il design con prese d’aria più grandi su entrambi i lati che conferiscono alla piattaforma un look inedito. Altre immagini nella scheda dedicata.

La nuova PS5 Pro è disponibile per il preordine su Amazon al prezzo di 799,99 euro, al minimo garantito e con la consegna gratuita all’uscita del 7 novembre. Ricordiamo che il supporto per mantenere la console in verticale è venduto separatamente, così come il lettore per chi preferisce i giochi su disco a quelli digitali.

Rinnovata nel design e nelle specifiche tecniche, la console arriverà direttamente a casa tua al day one del 7 novembre con la consegna gratuita se la compri adesso. Tra i primi giochi ottimizzati per sfruttarne le potenzialità ci sono Assassin’s Creed: Shadows, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, e The Last of Us Parte II Remastered.