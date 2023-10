Il disco di PS5 Slim richiede una connessione Internet?

Il lancio di PS5 Slim è imminente. Annunciata nelle scorse settimane, la versione riprogettata della console Sony, più compatta e più leggera, dovrebbe arrivare l’8 novembre. Un’ipotesi rafforzata dal fatto che, su alcuni scaffali, sia già stato avvistato il bundle che la mette in vendita insieme al nuovo sparatutto Call of Duty: Modern Warfare III, in uscita proprio in quei giorni. Emerge però un dettaglio poco incoraggiante riguardante il lettore per i dischi che, scegliendo la Digital Edition, potrà essere acquistato eventualmente in un secondo momento.

Disc Drive per PS5 Slim e connessione obbligatoria

Sul retro della confezione, infatti, si legge quanto segue: La connessione a Internet è richiesta per associare il Disc Drive e la console PS5 durante la configurazione . Un requisito da rispettare solo al primo utilizzo, dunque, ma che potrebbe costituire un ostacolo per chi, la connessione Internet, non l’ha a portata di mano. E sembra valere anche per chi compra la Standard Edition, dunque quella con l’unità già fornita in dotazione.

Hey @dark1x I know you don’t like it when games don’t come on a Disc, but how do you feel about the PS5 disc drive not being able to work without an internet first? pic.twitter.com/5vrkJZmyxW — Thunderclart (@Thunder_clart) October 25, 2023

Con tutta probabilità, si tratta di un accorgimento preso da Sony per la sicurezza, così da garantire che il lettore utilizzato sia quello ufficiale e certificato, rendendo inoltre più difficile l’eventuale esecuzione di giochi piratati.

Stando alla ricostruzione del portale VGC, fin dal lancio del modello originale, Sony ha previsto una sorta di controllo iniziale per associare in modo univoco la scheda madre della console e il drive, seppur non removibile. Una sorta di stretta di mano tra le due componenti hardware, che ne convalida l’autenticità, attraverso un approccio che dovrebbe dunque essere replicato anche per la versione Slim.

È lecito chiedersi cosa potrebbe accadere quando i server impiegati per l’autenticazione saranno offline, ad esempio per un down momentaneo. Oppure, sul più lungo periodo, quando saranno spenti.

Non è da escludere che, in seguito al clamore che sta suscitando la notizia, la stessa Sony possa in qualche modo intervenire con il rilascio di un aggiornamento dedicato.

