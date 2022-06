PS5 Slim esiste davvero, ma non la puoi comprare

Le dimensioni di PlayStation 5 la rendono la console più ingombrante mai prodotta da Sony: 39x26x10 centimetri. Un volume necessario a ospitare il comparto hardware next-gen della piattaforma, garantendo al tempo stesso una dissipazione del calore ottimale. Prima o poi arriverà anche la versione PS5 Slim, a suggerirlo è la storia passata del colosso giapponese. Ne siamo certi, ma l’attesa potrebbe durare alcuni anni. C’è chi ha deciso di non essere disposto ad aspettare, preferendo fare tutto da sé.

Qualcuno ha creato la PS5 Slim fai-da-te

Il progetto fai-da-te è stato realizzato da Matthew Perks, youtuber del canale DIY Perks, partendo da un’unità della Digital Edition. Quella senza il lettore per i giochi su disco, tanto per intenderci. L’intero processo è documentato nel video qui sotto. La durata non è delle più brevi: quasi mezz’ora, in cui l’autore spiega nel dettaglio ogni passaggio necessario a ottenere il risultato finale, davvero sorprendente. Ne vale la pena, buona visione.

Oltre a ridurre notevolmente l’ingombro della console, così come il suo peso, è riuscito a fare altrettanto con la temperatura raggiunta dalle componenti interne durante il funzionamento. Si tratta a tutti gli effetti di un piccolo capolavoro di ingegneria. Ovviamente, chi ha la fortuna di essere già riuscito ad allungare le mani sulla piattaforma (magari approfittando di uno dei Drop organizzati dagli store online), eviti categoricamente qualsiasi esperimento di questo tipo: senza le necessarie competenze tecniche, il risultato può essere disastroso.

Trovare una PlayStation 5 rappresenta ancora oggi un’impresa, ma le cose potrebbero cambiare a Breve. Sony si è dichiarata ottimista in merito alla disponibilità della console da qui a fine anno e Amazon ha confermato l’intenzione di renderla prenotabile direttamente attraverso il proprio store. I tempi bui per la next-gen potrebbero essere quasi terminati.

