PS5 Slim al PREZZO MINIMO (-96€) grazie questo codice

Grande occasione per acquistare la nuova PS5 Slim con uno sconto di ben 96 euro rispetto al listino. Un forte risparmio per la piattaforma da gaming più ricercata, nella sua incarnazione ottimizzata dal punto di vista del design, resa più piccola, più leggera e con una SSD interna più capiente. Tutto ciò che devi fare per approfittarne è inserire il codice promozionale SANVALENTINO nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento. Non sappiamo quante siano le unità a disposizione: il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e metterla subito nel carrello così da non perdere l’opportunità.

Taglia il prezzo di PS5 Slim: grande occasione

Si tratta della Standard Edition ovvero della versione con lettore per i giochi su disco. La confezione della console include inoltre il controller DualSense di Sony, per iniziare subito a divertirsi con titoli come Gran Turismo 7, GTA 5 o EA SPORTS FC 24. C’è anche Astro’s Playroom, una sorta di demo utile per conoscere tutte le funzionalità del joypad. E, come già anticipato, il disco interno ha 1 TB di spazio in cui archiviare titoli, salvataggi e altri contenuti. Maggiori informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 454 euro invece di 549 euro come da listino ufficiale è un’occasione da cogliere al volo. Per ottenere lo sconto di 96 euro è sufficiente inserire il codice promozionale SANVALENTINO nell’apposito campo e poi premere il pulsante “Applica” prima di effettuare il pagamento, come mostrato dall’immagine qui sotto. La riduzione della spesa sarà immediata.

A proporre l’affare è un venditore italiano con oltre 126.000 feedback positivi a certificarne l’affidabilità. Se la ordini subito sarà a casa tua entro pochi giorni con spedizione gratuita. Il prodotto è nuovo e fornito con la garanzia di 24 mesi.

