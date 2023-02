PS5 Standard Edition liscia torna su Amazon (update)

Segnalazione veloce: la PS5 Standard Edition è su Amazon a prezzo di listino. Non si è obbligati ad acquistare alcun bundle, niente giochi o accessori extra ad aumentare la spesa. Il costo finale è 549,99 euro come stabilito da Sony.

Riecco la PS5 liscia su Amazon

Incluso nella confezione solo il controller DualSense nella sua colorazione White. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

È l’occasione giusta per allungare le mani su PlayStation 5, senza spendere un euro in più rispetto al prezzo di listino.

Da segnalare inoltre la spedizione gratuita direttamente a domicilio: verificare le tempistiche nella scheda del prodotto, le unità disponibili non sono molte e potrebbe volerci qualche giorno.

Aggiornamento: come prevedibile, è andata sold out in pochi minuti. Il consiglio è comunque quello di salvare il link della PS5 Standard Edition così da poterlo controllare di tanto in tanto e approfittare dei restock ormai fortunatamente sempre più frequenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.