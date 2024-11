PS5 in verticale: la base compatibile a soli 19€ per il Black Friday

Ecco un’offerta su Amazon nella Settimana del Black Friday per tutti coloro che hanno acquistato una PS5 Slim (Standard o Digital) o la nuova PS5 Pro: è quella che propone la base compatibile per mantenere la console in verticale al prezzo di soli 19,94 euro. Il risparmio è significativo, considerando come quella ufficiale, del tutto simile, sia venduta a 29,90 euro da Sony.

Base verticale compatibile per PS5 Slim e PS5 Pro

Realizzata in materiale ABS e lega di zinco, è stabile e resistente. Sulla parte inferiore sono presenti degli inserti che evitano spostamenti accidentali. Ricordiamo che nella confezione dei nuovi modelli, quelli con design ottimizzato e dimensioni ridotte, il supporto non è più incluso. Vale a dire che senza un acquisto separato si è costretti a mantenere la console in orizzontale. Così facendo, invece, è possibile risparmiare spazio. Fai un salto sulla scheda del prodotto per saperne di più.

In questo momento puoi acquistare la base compatibile per mantenere la PS5 in verticale al prezzo di 19,94 euro, approfittando dello sconto applicato in automatico. È spedita da Amazon con la consegna gratuita in un giorno se hai un abbonamento Prime attivo. Si tratta di un’ottima idea regalo in vista del Natale, di certo utile e apprezzata, per chi ha comprato di recente la PlayStation 5.

Se vuoi approfittare delle migliori offerte del Black Friday, ti consigliamo di visitare amazon.it/blackfriday. Su queste pagine, fino al 2 dicembre, troverai aggiornamenti puntuali sulle promozioni più vantaggiose, con particolare attenzione a informatica, elettronica e dispositivi smart per la casa.