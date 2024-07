Pulisci il tuo PC con CCleaner, oggi in sconto

Tenere in perfetta efficienza il computer non è mai stato così conveniente grazie all’offerta che consente di avere CCleaner Professional Plus a prezzo scontato. CCleaner è uno dei migliori ottimizzatori software disponibili sul mercato e la sua efficacia è riconosciuta ormai unanimemente. Ad apprezzare i vantaggi offerti da CCleaner non sono solo gli utenti che lo usano quotidianamente, ma anche le più autorevoli testate del settore, che confermano test dopo test la validità del prodotto.

Come CCleaner Professional Plus mantiene efficiente il tuo dispositivo

CCleaner Professional Plus mantiene in perfetta forma i dispositivi su cui è installato. Questo comporta dei vantaggi per gli utenti sia in ambito domestico sia in ambito lavorativo, dove ogni rallentamento o blocco del sistema può comportare un significativo stop alla produttività.

CCleaner Professional Plus include una serie di strumenti e funzionalità indispensabili per tenere in ordine il computer. Tra questi troviamo la funzione di pulizia che elimina i file inutili dal sistema aumentando lo spazio di memoria, nonché la funzione di aggiornamento automatico dei driver che garantisce di trarre sempre il massimo da schede video, schede audio, schede di rete e dalle altre componenti hardware del computer. CCleaner elimina inoltre i dati di navigazione del browser Web alla chiusura della sessione e provvede periodicamente all’aggiornamento automatico delle app. In questo modo aiuta a ridurre i rischi di malfunzionamento e mette al riparo da eventuali vulnerabilità.

CCleaner afferma che l’uso della sua suite rende le macchine più veloci del 34%, con un significativo incremento delle prestazioni che può risultare decisivo in molti ambiti, tra cui il gaming online su PC. L’offerta attuale consente di acquistare CCleaner Professional Plus con uno sconto del 20%. L’abbonamento annuale costa 34,95 euro, mentre il piano biennale ha un prezzo di 59,95 euro e consente di risparmiare 40 euro rispetto al listino standard. I due piani consentono di installare il software di ottimizzazione su un massimo di 3 dispositivi.