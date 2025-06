Puoi veramente risparmiare il consumo di dati con lo streaming?

L’intrattenimento radiotelevisivo sta vivendo una trasformazione. Sempre più utenti amano lo streaming che permette di assistere quando e dove si vuole qualsiasi evento o contenuto, che sia un film o una partita di calcio. La mobilità ha quindi un ruolo fondamentale, ma anche la possibilità di guardare contenuti quando si vuole ha spinto questa soluzione.

Tuttavia, lo streaming consuma parecchi dati. Se con una connessione WiFi domestica non ci sono limiti al consumo, la maggior parte dei consumatori su rete mobile ha pacchetti a consumo che, nonostante offrano parecchi dati, potrebbero comunque non bastare e, una volta terminati, richiedere ulteriori costi extra per continuare a navigare.

Molti parlano di “trucchi” o “segreti” per risparmiare il consumo di dati con lo streaming, ma è davvero così? A quanto pare la risposta è sì e non siamo noi a dirlo, ma esperti di sicurezza informatica. Infatti, esistono opzioni, modalità e impostazioni che, se gestite al meglio, possono sicuramente aiutare.

Risparmia dati con lo streaming su rete mobile

Nella maggior parte dei casi la connessione WiFi di casa è sempre con dati illimitati. Di contro, fuori casa i dati su rete mobile sono limitati. Ecco alcuni consigli utili per risparmiare dati con lo streaming su rete mobile quando sei in viaggio e vuoi vedere film, serie o eventi.

La prima cosa da fare, se si tratta di film o serie, è quella di scaricare i contenuti quando sei connesso a una rete WiFi per poi guardarli offline senza consumare dati. Questo se è possibile e non si tratta di eventi live. Altrimenti, abbassa la qualità del video tramite le impostazioni dell’app di streaming.

Puoi anche risparmiare il consumo scegliendo di limitare i dati in background delle app di streaming, in modo da bloccare aggiornamenti o download automatici mentre stai usando i dati mobili. Altra impostazione importante è disattivare la riproduzione automatica nelle app o sui siti.