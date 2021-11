PureVPN: disponibile sconto Black Friday dell'82%

Le offerte del Black Friday anticipato proposte da PureVPN sono terminate: lo sconto dell’81%, dunque, non risulta più disponibile. Niente paura, però! I gestori della Virtual Private Network in questione hanno deciso di riattivare la promozione portandola all’82% sul piano biennale. In altre parole, si parla soltanto di 1,74 Euro al mese!

PureVPN: i prezzi scendono, la qualità è la stessa!

Ricordiamo, prima di tutto, le caratteristiche principali di PureVPN: si parte dallo standard elevato per la protezione dei dati, garantita dalla no-log policy per mantenere completamente privata l’attività online del cliente. In aggiunta, la sicurezza è offerta dalla rete crittografata AES a 256 bit, livello militare rispettato da molteplici servizi VPN sul mercato.

Complessivamente, la rete PureVPN si avvale di più di 6500 server in 140 paesi per accedere a qualsiasi contenuto si desideri senza blocchi. Volete seguire lo sport americano ma non sono disponibili certi campionati in Italia? Oppure siete amanti di serie TV disponibili esclusivamente in alcuni Paesi e volete accedervi facilmente? Ebbene, PureVPN vi permetterà di farlo su PC Windows e Mac ma anche su smartphone e console. Ricordiamo, difatti, che il servizio è disponibile su una vastissima gamma di dispositivi.

Come detto inizialmente, il prezzo cala ulteriormente a 1,74 Euro al mese in occasione del “Black Friday Mega Deal”. Ovviamente resta una anticipazione del vero Black Friday, ovvero venerdì 26 novembre 2021. Noterete, infatti, che l’offerta in questione resterà attiva ancora per 4 giorni. Attenzione però allo sconto extra! I nostri lettori potranno godere di un coupon sconto esclusivo del 10% che calerà ulteriormente il prezzo. Utilizzandolo passerete a 37,75 Euro complessivi, contro i 41,95 Euro precedenti. Il pagamento potrà essere effettuato tramite Google Pay o metodi tradizionali come carta di credito e PayPal. In caso di insoddisfazione o problemi tecnici, potrete contattare l’assistenza clienti e ottenere un rimborso entro 31 giorni.