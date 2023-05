PureVPN: connessione sicura, massima privacy e uno sconto INCREDIBILE

Le Virtual Private Network sono ormai uno strumento pressoché indispensabile per chiunque si approcci alla rete, sia da smartphone che da PC desktop o laptop.

Queste sono utili in svariati contesti ma, il lavoro offerto nel caso della sicurezza resta il più evidente. Troppo spesso però, si confonde cybersecurity con privacy: questi due aspetti, infatti, non sono da considerarsi come sinonimi.

Solo alcuni provider agiscono in maniera efficace riguardo la riservatezza dei clienti. In molti casi, tali aziende registrano in maniera più o meno invasiva le attività online di chi le utilizza.

Il risultato? Questi dati possono essere trafugati dagli hacker più abili o richiesti dalle autorità. A tal proposito, chiunque tenga alla propria privacy online, deve dunque fare attenzione a quale servizio sceglie.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Una solida politica no log è indispensabile per qualunque VPN che si rispetti

PureVPN è un provider che, come pochi altri nel settore, offre adeguate garanzie all’utenza. Si parla, infatti, di una politica no log certificata.

Se questo può essere una garanzia lato privacy, questa VPN offre anche tanti altri vantaggi ai suoi clienti.

Un altro segno distintivo di PureVPN è, per esempio, la sua flessibilità. La stessa può infatti avvalersi di svariate app specifiche a diverse piattaforme come:

Windows

macOS

Android

iPhone

iPad

Linux

oltre a proporre plugin ed estensioni per Google Chrome e Mozilla Firefox.

Infine a dimostrare la bontà di quanto offerto da PureVPN vi sono le testimonianze degli utenti: non per niente, questa VPN può vantare oltre 3 milioni di recensioni positive su TrustPilot.

Non solo: grazie all’attuale promozione, PureVPN può essere considerata anche alquanto conveniente.

Con il piano biennale, questa VPN viene proposta forte dell’82% di sconto rispetto al prezzo di listino.

Ciò si traduce in appena 1,93 euro al mese per proteggere la connessione in maniera efficace: praticamente quanto un caffè al bar.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.