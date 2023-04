PureVPN quasi gratis: 82% di sconto sul piano migliore

Nell’ambito delle VPN esistono servizi gratuiti e altri a pagamento.

Le differenze sono ben percepibili sotto diversi punti di vista: dal livello di sicurezza alle prestazioni, fino alla quantità di indirizzi IP tra cui scegliere.

Ciò non significa che, con un po’ di attenzione, non sia possibile ottenere il massimo di qualità da un servizio di Virtual Private Network andando a spendere pochissimi euro.

Esistono alcuni momenti dell’anno in cui, alcuni tra i provider migliori di questo ambito, propongono delle promozioni a dir poco interessanti.

Poche di queste iniziative possono però competere per qualità-prezzo come avviene con PureVPN. Oltre a trattarsi di un’azienda rinomata nel settore, infatti, si parla di uno sconto record dell’82%.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Una VPN premium quasi gratis? L’offerta di PureVPN è imperdibile

I possibili utilizzi di una VPN sono molteplici e includono:

la protezione del traffico dati , con conseguenti vantaggi in termini di privacy ;

, con conseguenti vantaggi in termini di ; l’accesso a contenuti riservati a determinati territori (incluse librerie di piattaforme streaming );

(incluse librerie di piattaforme ); la possibilità di acquistare servizi (come voli aerei) a prezzi più bassi.

Per ottenere questi vantaggi, però, affidarsi a soluzioni premium come PureVPN è pressoché indispensabile.

A cosa serve, per esempio, accedere alla libreria Netflix americana se poi la VPN rallenta la connessione rendendo impossibile fruire dei contenuti? In questo senso, PureVPN offre server di qualità, permettendo una navigazione veloce senza interferire in maniera percettibile con la banda a disposizione.

Si parla di un’infrastruttura costituita da più di 6.500 nodi sparsi in 70 paesi: ciò, oltre ad alte prestazioni, garantisce un’ampia scelta per quanto concerne gli indirizzi IP disponibili.

Come già accennato poi, grazie all’attuale promozione, PureVPN si dimostra anche un servizio alquanto conveniente.

Grazie all’82% di sconto sul piano biennale, è possibile ottenere tutta la protezione di PureVPN per soli 1,93 euro al mese.

Non solo: con la stessa sottoscrizione è possibile ottenere in omaggio 3 mesi gratis di servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.