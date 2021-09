Python per la finanza: acquista il corso col 78% di sconto

Prosegue la stagione delle offerte di Udemy, l'accademia di apprendimento online che propone una formazione costante e di qualità sui più svariati campi, dal design al business. In questo contesto si inserisce la proposta di un corso di Python per la Finanza ad un prezzo davvero imperdibile: solo 12,99 euro anziché 59,99, con un risparmio del 78%. L'offerta è valida solo fino al 30 settembre: clicca qui per conoscere i dettagli e accedere alla promozione.

Il corso: cosa si impara

Python è un linguaggio di programmazione di alto livello attualmente molto utilizzato, tanto da contendere il primato a Java, che viene utilizzato in numerosi campi. Il corso ha lo scopo di insegnare agli iscritti e iscritte come utilizzare Python per creare applicazioni finanziarie adatte a qualunque esigenza.

La conoscenza di Python farà da base per permettere agli utenti di scaricare e manipolare dati finanziari, effettuare calcoli complessi in pochissimo tempo, costruire grafici per interpretare i dati, riutilizzare e riadattare i programmi a seconda dei contesti e altro.

Il corso è aperto a tutti: persone che ricercano un livello di autonomia sufficiente nella costruzione di un programma per applicazioni finanziarie o semplicemente interessate dalle potenzialità di Python per la semplificazione e gestione dei dati e calcoli finanziari. Ma è perfetto anche per utenti che non hanno nessuna esperienza e conoscenza in materia di programmazione o che desiderano ampliare e arricchire il proprio curriculum nel campo dell'analisi dei dati finanziari.

Come si compone il corso

Il corso si sviluppa attraverso 6 ore di video on-demand suddivise in 9 sezioni e 56 lezioni con accesso illimitato alla piattaforma Udemy tramite TV, PC o mobile secondo una struttura ormai ampiamente sperimentata e apprezzata da milioni di iscritti in tutto il mondo. In ogni lezione del corso è previsto un ripasso dei concetti finanziari utili e applicabili e la creazione di vere applicazioni finanziarie.

