Come vedere Qatar-Ecuador in streaming (Mondiali)

Qatar-Ecuador dà ufficialmente il via ai mondiali di calcio. È la gara inaugurale della competizione, disputata nella cornice dell’avveniristico impianto Al-Khor Stadium di Al Khor, a nord del paese. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 17:00 di domenica 20 novembre. Valevole per i primi tre punti assegnati nel gruppo A (che include anche le nazionali di Senegal e Olanda), mette di fronte i padroni di casa alla squadra sudamericana, arrivata al campionato al termine di una tribolata vicenda legale per aver schierato un atleta straniero durante la fase delle qualificazioni. Puoi guardare la partita anche in streaming gratis, sul televisore oppure da qualsiasi dispositivo compresi i computer, gli smartphone e i tablet.

Qatar-Ecuador: guarda la partita in diretta streaming

Tutto ciò che devi fare è connettersi alla piattaforma RaiPlay: non servono abbonamenti né sottoscrizioni a pagamento. Il torneo, il primo nella storia organizzato nella stagione autunnale, è infatti un’esclusiva del servizio pubblico, che trasmetterà tutti i 64 incontri in programma. Li si può vedere anche in chiaro sui tradizionali canali TV. Non manca nemmeno la possibilità di goderseli con la qualità della risoluzione 4K.

La storia dice che le nazionali calcistiche di Qatar ed Ecuador si sono già sfidate tre volte, le prime due nel 1996, l’ultima nel 2018. Il conteggio è in perfetto equilibrio: una vittoria a testa e un pareggio.

Anche chi si trova all’estero può seguire la gara inaugurale di Qatar 2022 con telecronaca in italiano. Per farlo è sufficiente connettersi allo streaming attraverso NordVPN (in forte sconto), agganciando un server localizzato nel nostro paese e ottenendo così un indirizzo IP utile alla visione.

