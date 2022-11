Come vedere Qatar-Senegal in streaming (Mondiali)

Qatar-Senegal mette i padroni di casa di fronte alla nazionale africana. Entrambe sono ferme a 0 punti nel gruppo A dei mondiali di calcio, dopo aver chiuso il primo turno con due sconfitte. A ospitare il match è l’impianto Al Thumama Stadium della capitale Doha. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 14:00 di venerdì 25 novembre. Puoi guardare la partita in diretta streaming gratis.

Qatar-Senegal: guarda la partita in diretta streaming

Per vederla è possibile connettersi alla piattaforma RaiPlay. Non servono abbonamenti né sottoscrizioni premium a pagamento: è accessibile liberamente da tutti, poiché la competizione è un’esclusiva del servizio pubblico. Lo si può fare da smartphone, tablet e computer, così come dai televisori connessi a Internet. Ovviamente, è possibile seguirla in chiaro sui tradizionali canali TV (Rai 2) e a risoluzione 4K se in possesso di un modello compatibile.

Nel corso della loro storia, le due nazionali non si sono incontrate. Quella in scena per i mondiali di calcio in Qatar è dunque una prima assoluta. A essere favoriti per la vittoria, nonostante il supporto dei tifosi di casa per la squadra qatariota, sono gli africani, sconfitti nel primo turno dall’Olanda solo nel finale di partita, dopo una gara piuttosto equilibrata.

Questa la classifica del gruppo A.

Olanda 🇳🇱: 3 punti; Ecuador 🇪🇨: 3 punti; Senegal 🇸🇳: 0 punti; Qatar 🇶🇦: 0 punti.

Chi vuol seguire Qatar-Senegal in diretta streaming dall’estero, ma senza rinunciare alla telecronaca in italiano, può ricorrere a una soluzione molto semplice: connettersi alla piattaforma RaiPlay attraverso NordVPN (in forte sconto). In questo modo, si ottiene l’indirizzo IP di un server localizzato nel nostro paese, utile per la visione.

