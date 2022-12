Qonto Business: carta, conto e coperture assicurative in un unico posto

Carta, conto e coperture assicurative in un unico posto? Ci ha pensato Qonto, validissima alternativa alle banche tradizionali che ha trovato la soluzione per ogni esigenza da parte di liberi professionisti e aziende.

Il segreto di Qonto è quello di usare un mix di UX design, tecnologia e strumenti ottimizzati per il business.

Per chi non lo avesse capito, stiamo parlando di un conto corrente multi utente e multi carta indirizzato esclusivamente ai clienti business, che possono adesso gestire autonomamente e in modo rapido la quotidianità bancaria.

Partiamo col dire che con Qonto aziende e liberi professionisti possono gestire la propria attività dal punto di vista contabile, le note spese dei vari team, pagare gli F24, inviare bonifici istantanei e controllare i flussi di cassa sia in entrata che in uscita.

Carta, conto e coperture assicurative

Parliamo adesso di carta, conto e coperture assicurative Qonto. La banca offre tre tipologie di carte:

Carta One : il canone mensile è di 5 euro, il limite di prelievo di contanti è di 1.000 euro e di pagamento è di 20.000 euro.

: il canone mensile è di 5 euro, il limite di prelievo di contanti è di 1.000 euro e di pagamento è di 20.000 euro. Carta Plus : il canone mensile è di 6 euro, il limite di prelievo di contanti è di 2.000 euro e di pagamento è di 40.000 euro.

: il canone mensile è di 6 euro, il limite di prelievo di contanti è di 2.000 euro e di pagamento è di 40.000 euro. Carta X: il canone mensile è di 6 euro, il limite di prelievo di contanti è di 3.000 euro e di pagamento è di 200.000 euro.

Per richiedere una carta Qonto, basta accedere QUI.

Il conto Qonto, invece, va aperto in questa pagina, ottenendo una prova gratuita di 30 giorni. Si possono aprire fino a 5 conti business con IBAN italiano. Per attivarlo è necessario effettuare un bonifico da altro conto.

Infine le coperture assicurative. Grazie a carta One Qonto, le spese mediche, il rimpatrio e l’assistenza legale all’estero sono tutte coperte.

È prevista anche l’assicurazione One, con la quale si può ricevere fino a 450 euro nel caso in cui il viaggio non dovesse andare come previsto.

Inoltre, se si arriva a destinazione con i bagagli smarriti, Qonto rimborsa fino a 850 euro.

