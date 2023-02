Qonto, la soluzione tutto in uno con carta One e conto business

Qonto è una fintech che in poco tempo si è trasformata in punto di riferimento nel settore dei conti correnti indirizzati alle imprese e ai liberi professionisti grazie al suo conto business e alla carta One.

La carta di pagamento viene inclusa in tutti i piani proposti dalla fintech, che sono personalizzabili e consentono di aggiungere altre due tipologie di Carta One: Carta Plus e Carta X, che vanno ad arricchire il plafond di servizi.

Se vuoi saperne di più in merito alle soluzioni proposte da Qonto, scopri subito tutti i vantaggi sul sito ufficiale. Avrai a disposizione una prova gratuita di un mese senza impegno.

Conto business con Carta One: un nuovo standard pensato da Qonto

Il conto business di Qonto ha come punto di forza proprio Carta One. Stiamo parlando di una carta di pagamento che opera sul circuito MasterCard e che puoi usare ovunque sia per prelevare che per pagare.

Per i pagamenti online la carta è supportata dal sistema di sicurezza 3D Secure 2, oltre che da un sistema di limiti e permessi di utilizzo personalizzabili e che ti semplificano la vita durante l’attività lavorativa.

Come supporto digitale avrai a disposizione la piattaforma di banking online di Qonto, con cui potrai addirittura bloccare e sbloccare la carta quando vuoi con un semplice clic.

Il prelievo massimo mensile con Carta Qonto è di 1.000 euro. Potrai anche fare affidamento a un’assicurazione sui possibili pagamenti fraudolenti.

Se sei una persona particolarmente esigente, può optare per Carta Plus, con cui il limite di prelievo mensile passa a 2.000 euro, oppure per Carta X, il cui limite di prelievo mensile è di 3.000 euro.

Tutte le carte di pagamento di Qonto possono essere integrate nell’offerta dei vari conti business che, come dicevamo, sono disponibili gratuitamente per un mese e senza impegno.

