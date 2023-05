Qonto, per le imprese prova gratis di un mese: scoprilo adesso

Qonto ti permette di aprire in pochi click un conto corrente aziendale online, in aggiunta o in sostituzione del tradizionale conto corrente aziendale. In quanto titolare in un’impresa, hai a disposizione una prova gratis di un mese.

Con il conto aziendale Qonto puoi gestire in modo efficiente i pagamenti, ottenere un IBAN italiano, accedere a carte MasterCard sia fisiche che virtuali e beneficiare di un’app mobile ricca di funzionalità.

Qonto fornisce soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di attività, a partire da un canone mensile di 9 euro, ma prima puoi provarlo gratuitamente per 30 giorni.

L’app Qonto è molto apprezzata nel settore per la sua semplicità e perché è smart. Basta leggere le recensioni positive dei clienti per rendertene conto.

Inoltre, ti consente di tenere facilmente traccia delle finanze aziendali in movimento.

Approfitta della prova gratis di un mese: non te ne pentirai

L’interfaccia user-friendly della piattaforma consente di creare, gestire, inviare e ricevere facilmente fatture elettroniche attraverso un conto centralizzato.

Per la compilazione delle fatture è subito disponibile un modello preconfezionato e, una volta compilato, Qonto si occuperà di inviarle automaticamente al Sistema di Interscambio (SdI).

Qonto fornisce una comoda soluzione per tenere traccia delle fatture non pagate e inviare promemoria automatici ai clienti con saldi in sospeso.

Il servizio fornito integra una funzionalità per il pagamento degli F24, utilizzando un’interfaccia intuitiva per segnalare eventuali errori che possono verificarsi durante il processo.

Inoltre, il servizio consente anche la creazione di un account di accesso in sola lettura che può essere dato al tuo commercialista, dandogli la possibilità di completare i pagamenti F24 per tuo conto.

Con Qonto, hai la possibilità di assegnare ai tuoi dipendenti sia carte fisiche che virtuali per coprire le spese ricorrenti, oltre alla possibilità di creare carte istantanee per periodi più brevi o per spese occasionali.

Clicca sul link qui sotto, apri il conto e sfrutta la prova gratis di un mese:

Qonto ti offre un’assistenza clienti rapida tutti i giorni della settimana, tutto l’anno. Alla fine del mese di prova, puoi decidere liberamente se continuare a usare il conto oppure no.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.