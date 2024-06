Qonto: usa il codice sconto PERFX3 e ottieni 3 mesi gratuiti sul tuo conto aziendale

Qonto è molto più di un conto corrente aziendale. Con funzionalità avanzate, un servizio clienti eccezionale e tariffe competitive, Qonto è la scelta ideale per la gestione finanziaria della tua azienda. Approfitta del codice sconto PERFX3 e ottieni 3 mesi gratuiti per scoprire tutti i vantaggi di Qonto.

Qonto offre una soluzione per ogni esigenza. Per microimprese e associazioni, permette di gestire in autonomia le finanze, risparmiando tempo e semplificando la gestione quotidiana. Per startup, PMI e Partite IVA, Qonto offre soluzioni su misura con strumenti di pagamento personalizzabili per una gestione efficiente delle spese aziendali.

Aprire un conto business con Qonto è semplice e veloce. Grazie all’IBAN italiano, puoi gestire le tue finanze in modo efficace e senza complicazioni burocratiche. Il team di supporto di Qonto è disponibile tutti i giorni della settimana per assisterti in qualsiasi momento, garantendo un servizio clienti di alta qualità. Qonto offre carte fisiche e virtuali Mastercard, incluse in ogni piano, complete di assicurazione professionale. Puoi personalizzare i limiti e le categorie di spesa, assegnandole ai tuoi collaboratori per una gestione delle spese aziendali senza stress. Inoltre, puoi effettuare pagamenti SEPA istantanei e internazionali senza commissioni fino a 30.000€, garantendo trasferimenti rapidi e sicuri. Il conto permette anche di gestire e pagare gli F24 direttamente da Qonto senza costi aggiuntivi e permette di effettuare pagamenti alla Pubblica Amministrazione con la funzionalità PagoPA integrata, con i primi 10 pagamenti mensili gratuiti.

Carte aziendali Mastercard

Le carte fisiche Mastercard, incluse in ogni piano, sono ideali per gestire le spese aziendali con flessibilità e sicurezza. Le carte virtuali, perfette per acquisti online e in negozio, consentono di assegnare budget specifici al tuo team, riducendo il rischio di smarrimento. Per esigenze di spesa elevate, Qonto offre le carte X in metallo, con un limite personalizzabile fino a 200.000€ al mese e un’assicurazione premium.

Fatturazione elettronica integrata

Qonto offre anche strumenti per la gestione completa delle finanze aziendali. La fatturazione elettronica integrata permette di creare e inviare preventivi professionali e gestire le fatture direttamente dal conto aziendale. Puoi controllare in tempo reale le spese e il flusso di cassa, assegnare budget e strumenti di pagamento ai tuoi collaboratori, centralizzando tutte le spese in un unico luogo. La contabilità viene semplificata con strumenti avanzati, che permettono di creare accessi in sola lettura per il tuo commercialista. Puoi anche creare fino a 24 sotto-conti con IBAN dedicato per una gestione ottimale delle finanze aziendali.

