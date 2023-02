Qual è il miglior Conto Deposito oggi? Con Mediolanum ci sono interessi al 4%

Il Conto Deposito, mai come in questo momento in cui l’inflazione è uno dei temi “caldi” delle cronache economiche, rappresenta un’importantissima risorsa per i risparmiatori che hanno la possibilità di sfruttare un tasso di interesse elevato a fronte di un investimento senza rischi.

Per chi è alla ricerca del miglior Conto Deposito di oggi segnaliamo la possibilità di puntare sulla proposta di Banca Mediolanum. L’istituto milanese, infatti, mette a disposizione di tutti i nuovi clienti che scelgono il conto corrente a zero spese SelfyConto la possibilità di beneficiare di un tasso di interesse del 4% sui depositi vincolati a 6 mesi.

La promozione è attivabile direttamente online, seguendo una procedura semplificata che prevede l’autenticazione tramite SPID. Per maggiori dettagli rimandiamo al link qui di seguito.

Come scegliere il miglior Conto Deposito di oggi?

Il Conto Deposito è uno strumento di risparmio molto semplice. Si tratta di un conto separato dal conto corrente in cui è possibile depositare una certa quantità di denaro per sfruttare un tasso di interesse agevolato. In genere, l’importo depositato è vincolato per un certo periodo di tempo durante il quale il denaro resterà “depositato” e immobile.

Alla fine del periodo di vincolo, sarà possibile riottenere il 100% della somma depositata incrementata dagli interessi maturati. Da notare che tutti i candidati al titolo di miglior Conto Deposito di oggi possono beneficare della tutela del Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi che protegge il risparmiatore fino a 100 mila euro. Di conseguenza, un deposito fino a 100 mila euro sarà sempre coperto dal Fondo.

L’offerta di Banca Mediolanum: 6 mesi di Conto Deposito con interessi al 4%

La promozione di Banca Mediolanum è da cogliere al volo. Per tutti i nuovi clienti che attivano il conto corrente SelfyConto e accreditano lo stipendio c’è la possibilità di beneficiare di un tasso di interesse del 4% lordo annuo sui depositi vincolati a 6 mesi. Si tratta di un’occasione ottima per far fruttare il proprio investimento, in modo sicuro.

Con un deposito di 30.000 euro, quindi, dopo 6 mesi si riceveranno ben 414 euro di interessi netti. Investendo 500 mila euro (il massimo consentito dal Conto Deposito di Mediolanum) si riceveranno oltre 6 mila euro di interessi netti dopo appena 6 mesi.

Per accedere al Conto Deposito è possibile attivare SelfyConto. Il conto corrente è a canone zero per un anno (e azzerabile successivamente) ed include una carta di debito per pagamenti e prelievi senza commissioni. Da notare che tutte le operazioni bancarie (bonifici, F24 etc.) sono gratuite.

Per scoprire e attivare, direttamente con SPID, SelfyConto di Banca Mediolanum è disponibile il link qui di sotto.

