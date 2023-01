Qual è la carta di credito più conveniente in questo 2023?

I consumatori italiani che, in questo inizio 2023, stanno cercando una carta di credito conveniente, non devono far altro che entrare in questa pagina e richiedere Carta YOU di Advanzia Bank.

Appartenente al circuito MasterCard, questa carta è molto diversa da quelle tradizionali, dato che non è vincolata a una banca specifica e consente di effettuare molte operazioni.

Tra tutte, spicca la possibilità di effettuare acquisti sia nei negozi online che in quelli fisici e di prelevare denaro presso gli ATM italiani ed esteri.

La flessibilità dei pagamenti ha una logica di funzionamento molto semplice: ogni volta che viene ricevuto il riepilogo delle spese sostenute mensilmente, si può scegliere tra la restituzione della somma in un’unica soluzione oppure tramite un pagamento periodico.

Per ottenere la seconda soluzione, l’importo da restituire deve essere pari al 3% della somma di spesa, che non deve essere inferiore ai 30 euro. Ad esempio, spendendo 200 euro, la rata minima è di 66 euro.

Carta di credito senza costi di commissione

Questa carta di credito è conveniente in quanto non sono previste commissioni sia per i prelievi di denaro contante sia per acquistare all’estero.

Non solo. Carta YOU è priva di altri costi, come quello di attivazione, della gestione periodica e dei rinnovi periodici.

Stesso discorso per i tassi di interesse, i quali vengono applicati direttamente sulla somma di denaro che è stata spesa senza pagare commissioni.

Non ci sono vincoli, con il plafond che viene inizialmente assegnato da Advanzia Bank dopo aver analizzato il profilo del richiedente. Il plafond, successivamente, può essere modificando contattando direttamente la banca.

Per richiedere Carta YOU, basta accedere QUI e compilare il form con i dati personali. Andrà poi inviato un documento di riconoscimento e, infine, firmare il contratto con la firma elettronica.

Bisogna soltanto attendere che vengano verificata la solvibilità, inclusi i controlli al CRIF. In caso di esito positivo, la carta verrà inviata all’indirizzo inserito in fase di richiesta entro 10/15 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.