Qualcomm annuncia lo Snapdragon 7s Gen 3

Dopo aver introdotto lo Snapdragon 4s Gen 2 che porta la connettività 5G su smartphone molto economici, Qualcomm ha annunciato lo Snapdragon 7s Gen 3 per la fascia media. La lettera s indica una versione meno potente dello Snapdragon 7 Gen 3, ma ci sono due importanti novità.

Specifiche dello Snapdragon 7s Gen 3

Lo Snapdragon 7s Gen 3 viene prodotto da TSMC con tecnologia a 4 nanometri. Questa è la prima differenza rispetto allo Snapdragon 7s Gen 2, sempre a 4 nanometri, ma prodotto da Samsung. La novità più importante riguarda la CPU Kryo. Qualcomm indica solo che ha quattro core in configurazione 1+3+4 (lo Snapdragon 7s Gen 2 ha 4 Cortex-A78 e 4 Cortex-A55).

Gli esperti di AnandTech scrivono che per il core Prime è stato usato il Cortex-A720 con frequenza massima di 2,5 GHz. Ci sono poi 3 core Performance Cortex-A720 con frequenza massima di 2,4 GHz e 4 core Efficiency Cortex-A520 con frequenza massima di 1,8 GHz.

Qualcomm sottolinea che l’incremento di prestazioni della CPU rispetto allo Snapdragon 7s Gen 2 è del 20%. Sulla GPU non ci sono dettagli, ma le prestazioni sono aumentate del 40%. La NPU Hexagon supporta l’elaborazione on-device dei modelli di IA generativa, tra cui Llama 2, offrendo prestazioni migliorate del 30%.

Le altre specifiche sono rimaste invariate: modem 5G con velocità massima in download di 2,9 Gbps, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo e NFC, Spectra ISP con supporto per fotocamere fino a 200 megapixel, supporto per display con risoluzione full HD+ a 144 Hz, memorie LPDDR5X-3200 e LPDDR4X-2133 (fino a 16 GB), USB 3.1 Type-C e Quick Charge 4+. Qualcomm promette una diminuzione dei consumi del 12%.

Il primo smartphone con Snapdragon 7s Gen 3 verrà annunciato da Xiaomi. Successivamente arriveranno sul mercato i prodotti di altri OEM, tra cui Realme, Sharp e Samsung.