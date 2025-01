Qualcomm Snapdragon X per Copilot+ PC economici

Qualcomm ha annunciato al CES 2025 di Las Vegas la nuova serie Snapdragon X composta al momento da un unico processore. Verrà utilizzato nei Copilot+ PC più economici prodotti dai partner dell’azienda californiana, tra cui Acer, ASUS, Dell, HP e Lenovo. L’obiettivo è incrementare le vendite dei notebook, come spera anche Microsoft.

Snapdragon X: specifiche del processore

La nuova serie include il chip Snapdragon X1-26-100 che, in breve, è una versione più lenta dello Snapdragon X1P-42-100 (Snapdragon X Plus). Integra infatti una CPU Oryon octa core con frequenza massima di 3 GHz (2,976 GHz per la precisione), ovvero 200 MHz in meno rispetto al modello entry level della serie Snapdragon X Plus.

Tutte le altre specifiche sono invariate: 30 MB di cache totali, GPU Adreno con prestazioni fino a 1,7 TFLOPS e NPU Hexagon con prestazioni massime di 45 TOPS. Supporta fino a 64 GB di RAM LPDDR5x a 8.448 MT/s, SSD PCIe 4.0, SD 3.0, UFS 4.0, display con risoluzione fino a 4K (120 Hz), fotocamere fino a 36 megapixel, modem Snapdragon X65 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e USB4 (Type-C). Come i “fratelli maggiori” è realizzato da TSMC con tecnologia di processo a 4 nanometri.

La serie Snapdragon X è pensata per offrire la giusta combinazione tra prestazioni e consumi. Oltre che nei notebook può essere installato anche nei mini PC. Sono già in produzione oltre 60 dispositivi. I primi arriveranno sul mercato entro fine gennaio. I prezzi dovrebbero essere di circa 600 dollari. Ovviamente il sistema operativo che supporta tutti i chip di Qualcomm è Windows 11 24H2.