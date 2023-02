Qualcomm Snapdragon X75: 5G Advanced e satellite

Qualcomm ha annunciato il nuovo modem Snapdragon X75, il primo al mondo compatibile con 5G Advanced, la prossima evoluzione del 5G prevista dalla Release 18 del 3GPP (3rd Generation Partnership Project). Oltre alle reti mmWave e Sub-6 GHz, il modem supporta anche la connessione satellitare.

Snapdragon X75: specifiche del modem

Lo Snapdragon X75 è il successore dello Snapdragon X70 integrato nello Snapdragon 8 Gen 2 presente nei Samsung Galaxy S23 e OnePlus 11 5G. Grazie al supporto per 5G Advanced, il nuovo modem potrà essere sfruttato in più settori, non solo all’interno dei futuri smartphone. Inoltre offrirà prestazioni più elevate, maggiore copertura e minori consumi.

Lo Snapdragon X75 integra il Qualcomm 5G AI Processor Gen 2 che offre prestazioni IA oltre 2,5 volte superiori a quelle del Qualcomm 5G AI Processor Gen 1. L’acceleratore IA dedicato consente di migliorare la precisione della localizzazione in aree densamente abitate (ad esempio in città con edifici che possono ostacolare il segnale).

Lo Snapdragon X75 può raggiungere velocità massime di 10 Gbps in download e 3,5 Gbps in upload. La nuova architettura ha permesso di ridurre lo spazio occupato del 25% e i consumi del 20%. Come detto, il modem supporta la connessione satellitare, quindi gli smartphone possono funzionare anche in assenza di copertura 4G/5G (per invio e ricezione dei messaggi, non per le chiamate).

I primi campioni sono stati già consegnati ai partner. Gli smartphone con Snapdragon X75 arriveranno sul mercato nella seconda metà del 2023. Quasi certamente sarà presente nella serie Samsung Galaxy S24.