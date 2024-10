Qualcomm svela nuove piattaforme IA per automotive

Oltre allo Snapdragon 8 Elite, Qualcomm ha annunciato interessanti novità per il settore automotive. L’azienda californiana offrirà ai produttori di automobili le piattaforme Snapdragon Cockpit Elite e Snapdragon Ride Elite che sono parte della soluzione Snapdragon Digital Chassis. Qualcomm ha inoltre avviato una collaborazione con Google.

Esperienze digitali e guida autonoma

Le due piattaforme condividono la stessa CPU Oryon dei processori Snapdragon X Elite/Plus e Snapdragon 8 Elite. Snapdragon Cockpit Elite è stata progettata per offrire esperienze digitali all’interno dell’abitacolo, mentre Snapdragon Ride Elite verrà utilizzata per le capacità di guida autonoma dei veicoli. Supportano fino a 16 schermi in alta risoluzione e oltre 40 sensori multimodali.

La NPU (Neural Processing Unit) consente l’elaborazione in tempo reale dell’ambiente esterno e dei dati all’interno dell’automobile. Le piattaforme possono eseguire app multiple senza calo di prestazioni ed elaborare tutti i dati che arrivano da sensori e fotocamere. Supportano anche la virtualizzazione hardware di tipo 1 (hypervisor).

La gestione intelligente delle risorse permette di ottimizzare i consumi. Le piattaforme soddisfano ovviamente gli standard di sicurezza del settore automotive. Il nuovo ISP (Image Signal Processor) può gestire fino a 20 fotocamere in alta risoluzione per una copertura a 360 gradi all’esterno del veicolo e il monitoraggio nell’abitacolo.

Le due piattaforme supportano inoltre l’esecuzione on-device dei modelli Ministral 3B e Ministral 8B di Mistral AI. I primi sample di Snapdragon Cockpit Elite e Snapdragon Ride Elite saranno disponibili nel 2025. Mercedes-Benz e Li Auto hanno già comunicato che useranno le piattaforme nelle future automobili.