Quale alternativa a Paypal scegliere per il tuo e-commerce?

Avviare un e-commerce non è semplice ma, una volta che funziona e genera entrate, le problematiche non sono finite.

Per questioni di costi e condizioni infatti, in molti casi Paypal non si rivela la soluzione ideale per gestire i pagamenti. Questa piattaforma risulta però molto diffusa e, farne a meno, non è così scontato.

Individuare un’alternativa a Paypal può però risultare un punto di svolta per l’attività che si svolge online. In questo senso, servizi come MyPOS possono risultare essenziali.

Stiamo parlando di una soluzione unica per incassare i pagamenti avvenuti tramite un sito Web, sfruttando funzioni interessanti come link di pagamento, QR Code e non solo.

Alternativa a Paypal: costi, gestione dei pagamenti e non solo

I problemi legati ai gateway di pagamento, i fee elevati e problemi di vario tipo sono delle preoccupazioni che non fanno dormire la notte chi fa business online. Sotto tutti questi punti di vista, MyPOS si rivela l’alternativa a Paypal ideale.

Per quanto concerne i gateway di pagamento, MyPOS apre una finestra esterna al sito Web, per una transazione sicura attraverso qualunque tipo di carta di credito o di debito come:

VISA

Mastercard

JCB

Bancontact.

Discorso apprezzabile anche per quanto riguarda fee e costi vari. In questo senso, MyPOS si dimostra migliore di Paypal con una percentuale dell’1,30% sulle transazioni più un costo fisso di 0,20 euro a vendita.

Il servizio in questione offre la possibilità di inviare richieste di pagamento per beni e/o servizi offerti. Ciò può avvenire tramite smartphone o computer, creando link appositi o QR Code. Il tutto con la massima sicurezza e semplicità che contraddistinguono MyPOS dal resto del settore.

Attraverso questa piattaforma poi, è possibile ottenere un vero e proprio conto online aziendale multi-valuta, con tanto di IBAN. Questo consente di ricevere e gestire al meglio i pagamenti ricevuto attraverso l’e-commerce.

