Quale conto corrente scegliere? 3 consigli e 1 soluzione per non sbagliare

Scegliere un nuovo conto corrente significa valutare, con molta attenzione, tutte le caratteristiche di varie opzioni disponibili sul mercato, tenendo in considerazione le proprie necessità presenti e future. Per scegliere un conto davvero conveniente è possibile seguire 3 semplici consigli: valutare bene i costi, sia fissi che legati all’utilizzo, non trascurare le carte di pagamento, verificandone le caratteristiche e i vantaggi, e tenere in considerazione i vantaggi aggiuntivi.

Mettendo in pratica questi tre consigli è possibile individuare, facilmente, il conto corrente da scegliere oggi: tra le opzioni disponibili sul mercato, infatti, risalta Conto Fineco. Questo conto è a canone zero e include una carta di debito con prelievi gratis (con possibilità di richiedere la carta di credito). In più, per i clienti Fineco c’è la possibilità di utilizzare la piattaforma di investimenti della banca che garantisce molteplici occasioni per incrementare il valore del proprio denaro.

Come scegliere il conto corrente ad agosto 2023

La scelta del conto corrente passa per l’analisi di tre fattori:

i costi : un buon conto deve avere costi ridotti, in rapporto ai servizi offerti, sia per quanto riguarda i costi fissi (come il canone di tenuta) che le commissioni

: un buon conto deve avere costi ridotti, in rapporto ai servizi offerti, sia per quanto riguarda i costi fissi (come il canone di tenuta) che le commissioni le carte di pagamento : un conto vantaggioso deve poter garantire un’offerta di carte davvero completa

: un conto vantaggioso deve poter garantire un’offerta di carte davvero completa i servizi accessori: un conto in grado di offrire servizi extra vantaggi ha sicuramente una marcia in più

Perché scegliere Conto Fineco

Puntare su Conto Fineco consente l’accesso a un conto corrente davvero conveniente, grazie a queste caratteristiche:

il canone è azzerato per 12 mesi (invece di 3,95 euro al mese) ed è azzerabile successivamente accreditando lo stipendio o la pensione o anche rispettando uno degli altri requisiti fissati dalla banca; il canone è sempre azzerato per gli Under 30

(invece di 3,95 euro al mese) ed è accreditando lo stipendio o la pensione o anche rispettando uno degli altri requisiti fissati dalla banca; il canone è sempre azzerato per gli Under 30 c’è la carta di debito con canone di 9,95 euro all’anno e prelievi gratuiti da 100 euro

con canone di 9,95 euro all’anno e da 100 euro i bonifici sono gratis

è possibile richiedere la carta di credit o con plafond di 1.600 euro e canone di 19,95 euro all’anno

o con plafond di 1.600 euro e canone di 19,95 euro all’anno è possibile accedere alla piattaforma di investimenti di Fineco

Per aprire il conto corrente è sufficiente accedere al sito ufficiale e scegliere l’opzione Apri il tuo conto. La procedura di sottoscrizione è interamente digitale e può essere completata in pochi minuti.

