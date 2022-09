Quale tipo di POS scegliere per la propria attività?

Molti credono che il POS sia diventato obbligatorio con le misure che sono state introdotte in questo 2022. In realtà, l’obbligatorietà esiste già del 2012 e fu opera dell’allora governo Monti.

Perché si sta parlando soltanto adesso di questo obbligo? Il motivo è che, negli anni precedenti, non vi erano sanzioni per gli esercenti che non avevano un POS o che non accettavano uno o più pagamenti con carta. Ora queste sanzioni ci sono ed è più che mai opportuno che i commercianti che non hanno ancora provveduto a munirsi di terminale lo facciano immediatamente, ambulanti compresi.

La soluzione ideale sarebbe quella di affidarsi ai terminali forniti da myPOS.

POS necessario? Scegli tra le soluzioni di myPOS

In negozio o in movimento, medie e piccole imprese, commercianti al dettaglio e venditori ambulanti sono obbligati ad accettare i pagamenti tramite carte di credito o debito.

Siccome questi pagamenti devono essere facili, veloci e sicuri, è necessario munirsi di un terminale POS scegliendo tra le soluzioni di myPOS.

Sono tutti wireless e accettano pagamenti contactless, con Chip&PIN e tramite banda magnetica. Inoltre sono autonomi e consentono di effettuare pagamenti senza necessariamente un collegamento con altri dispositivi.

Tra le soluzioni di myPOS, abbiamo:

myPOS Go: portatile e leggero, con la carta SIM dati 3G/4G gratis in dotazione si possono accettare i pagamenti ovunque.

myPOS Carbon: il display è touchscreen multi-touch HD, la tastiera è virtuale, la batteria è da 2600mAh, c’è il GPRS e una stampante termica integrata.

myPOS Slim: con tastiera virtuale, display touchscreen multi-touch HD, batteria da 5150mAh, Contactless, Chip&Pin e Magstripe, GPRS, stampante termica integrata, è la soluzione portatile ideale.

myPOS Cassa Mini: registratore di cassa, stampante fiscale e terminale tutto in un unico posto, pieno supporto e assistenza alla fiscalità e fatturazione elettronica inclusa. Inoltre, con myPOS Cassa Mini è possibile richiedere un credito d’imposta del 100% sulle commissioni.

myPOS Combo: design robusto con tastiera resistente, batteria a lunga durata, SIM sati gratuita, Wi-Fi e Bluetooth. Inoltre consente l’accettazione di pagamenti online senza spese di installazione e l’accesso istantaneo ai fondi accettati

Insomma, diverse soluzioni di terminali e alla portata di tutti. Basta cliccare qui per effettuare l’acquisto.

